Неадекват чуть не лишил уха проводника "Интерсити": МВД указали на прокол

Неадекватный пассажир избил проводника поезда "Интерсити" №763 сообщением "Киев — Одесса".

У стюарда повреждена часть ушной раковины, травмировано лицо, его госпитализировали, сообщил в Facebook заместитель начальника департамента ПАТ "Укрзалізниця" Александр Красноштан.

"Полиция сработала четко — на станции Козятин злоумышленник задержан. Мы будем делать все необходимое для того, чтобы негодяй был наказан по закону. Но проанализируем, почему это случилось? А произошло это потому, что в поездах отсутствует сопровождение полиции. Соответственно, злоумышленники чувствуют свою безнаказанность и творят что угодно", — написал он.

Интерсити Укринформ

По словам Красноштана, "Укрзалізниця" получает на запросы из МВД только отписки.

"Зато Нацполиция предлагает купить у них услуги охраны. Но на сегодняшний день не нужно ничего и никого охранять — необходимо обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах, которые по определению являются публичным местом. Поэтому для предотвращения таких ситуаций необходимо срочно обеспечить общественный порядок в пассажирских поездах силами Национальной полиции/национальной гвардии", — резюмировал он.

В комментариях министр инфраструктуры Владимир Омелян и пассажиры поддержали позицию "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что "Укрзалізниця" приготовила радикальное новшество.

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