"Не знаю, как кормить детей": жена Грымчака пожаловалась на проблемы с деньгами

Жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Юлия заявила, что их семья не имеет никаких сбережений.
"У нас на сегодняшний день исключительно только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю. Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", — заявила она на брифинге в четверг, 15 августа.
По словам Юлии, муж помимо супруги и трех детей также содержит двух матерей, одной из которых накануне сделали операцию - "удалили опухоль". Супруга Грымчака также заявила о прямом давлении со стороны властй.
НАБУ показало схему, за которую задержали Грымчака
"Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для Украины сделал…" — отметила Грымчак.
Она заявила, что финансовое положение позволит обеспечить семью лишь до конца месяца, после чего они останутся без денег.
"А дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей. Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном. Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что. Коррупционера нашли! Я в шоке была", – добавила она.
Юлия Грымчак
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержалиГрымчака.
Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.
Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.
Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.
Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него изъяли полмиллиона календариков.
15 августа в НАБУ показали предполагаемую схему преступления, за которое задержали Грымчака и его "помощника".
OBOZREVATEL также рассказывал о ряд нарушений, которые, скорее всего, похоронят дело против чиновника.
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