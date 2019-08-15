"Не знаю, как кормить детей": жена Грымчака пожаловалась на проблемы с деньгами

Жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Юлия заявила, что их семья не имеет никаких сбережений.

"У нас на сегодняшний день исключительно только трехкомнатная квартира, у нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю. Более того, у меня сейчас деньги останутся где-то до конца месяца, а дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей", — заявила она на брифинге в четверг, 15 августа.

По словам Юлии, муж помимо супруги и трех детей также содержит двух матерей, одной из которых накануне сделали операцию - "удалили опухоль". Супруга Грымчака также заявила о прямом давлении со стороны властй.

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"Я абсолютно точно уверена, что привязали мужа к каким-то обстоятельствам, абсолютно точно. Он не нардеп, он единственный, кто защищает сегодня Порошенко по всем каналам и объясняет людям гениальность этого человека и сколько он для Украины сделал…" — отметила Грымчак.

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Она заявила, что финансовое положение позволит обеспечить семью лишь до конца месяца, после чего они останутся без денег.

"А дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей. Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном. Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что. Коррупционера нашли! Я в шоке была", – добавила она.

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