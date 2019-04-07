Не знает английского? Пленный украинский моряк ярко унизил омбудсмена Путина

Захваченный у Керченского пролива украинский моряк, капитан второго ранга Денис Гриценко 4 апреля встретился с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой и комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, принципиально общаясь с ними на английском языке.
Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, который также навестил пленного украинца.
Как отметил он, Москальковой не понравился такой разговор. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович.
Капитан второго ранга Денис Гриценко
ТСН
"Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими, телефонных переговоров", – написал Полозов.
"Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку – неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. Попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных", – добавил адвокат.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.
На борту было шестеро раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.
28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.
Все 24 захваченных моряка признали себя военнопленными.
В России предположили, что их обмен может произойти уже в 2019 году.
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