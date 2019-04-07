|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Не знает английского? Пленный украинский моряк ярко унизил омбудсмена Путина

2.8тЧитать материал на украинском

Захваченный у Керченского пролива украинский моряк, капитан второго ранга Денис Гриценко 4 апреля встретился с уполномоченной по правам человека в России Татьяной Москальковой и комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, принципиально общаясь с ними на английском языке.

Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов, который также навестил пленного украинца.

Как отметил он, Москальковой не понравился такой разговор. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал Миятович.

Новости
Палки в колеса: стало известно о новых преградах в вопросе освобождения украинских моряков

Капитан второго ранга Денис Гриценко

Капитан второго ранга Денис Гриценко

ТСН

"Гриценко разговаривал с госпожой Миятович на английском языке около 10 минут. Ответил на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания. Сообщил, что следствие не предоставляет ему, а также другим военнопленным свиданий с близкими, телефонных переговоров", – написал Полозов.

"Кроме того, Денис указал на то, что работа цензоров, перлюстрирующих переписку – неудовлетворительная, поскольку сроки передачи ему писем от родных затягиваются на 2-3 месяца. Попросил особое внимание уделить состоянию здоровья раненых военнопленных", – добавил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Татьяна МоскальковаНиколай Полозов
Место
Россия
Теги
Украинапленные моряки
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
7
Смешно
14
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Белый господин
Белый господин
Хохлятский диалект английского языка не понимают за пределами великой украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Антикацап Олександр
Антикацап Олександр
Белый господин, скажи простіше-руськоязичная челюсть не здатна опанувати ні одної іншої мови крім матюків.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Питон Каа
Питон Каа
Когда его брали на борту одного из украинских катерков - по русски верещал, что сдается и умолял не убивать его. Сейчас осмелел, понял что в России строго соблюдают законы даже по отношению к таким как он.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения