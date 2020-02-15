"Не женщина, огонь! Хлопцы ее боялись!" Всплыла трогательная история убитой на Донбассе защитницы

Военный медик Клавдия Сытник, убитая на Донбассе 1 февраля, стойко переносила все тяготы и лишения армейской службы. При этом женщина помогала семье и ухаживала за младшей сестрой, родившейся с тяжелой формой ДЦП.

Трогательную историю погибшей защитницы рассказали заместитель командира первого дивизиона 54-й бригады Валерий Руденко и ее 39-летний двоюродный брат, кадровый военный, подполковник Виталий Король, пишут Факты. Они рассказали, что на фронте Сытник также выполняла обязанности повара и психолога.

"Я принимал Клавдию на службу, на вопрос, почему решила пойти на службу в боевое подразделение, она ответила: "А кто же, как не я?". Не женщина была, а огонь. Любое дело, которое ей поручали, горело в ее руках. Ни от какой работы не отлынивала. Даже некоторых ребят-сержантов за пояс могла заткнуть, когда у них не получалось как следует организовать дело", — рассказал Руденко.

Клавдия Сытник Facebook Клавдии Сытник

Брат Сытник уверен, если бы ей показали, как управлять танком, она завела бы его и поехала. Он отметил, что у погибшей с детства был бойцовский характер. Мальчики боялись ее трогать, а девочки искали у нее защиты от драчунов.

Женщина помогала родителям по хозяйству, ухаживала за сестрой и почти всю зарплату отправляла семье. Мать и отец Сытник оба зоотехники по образованию, но официально не работают – с младшим ребенком постоянно должен кто-то находиться. Они тяжело работают с утра до позднего вечера по домашнему хозяйству, которое помогает выжить.

"Ее отец, мой родной дядя Владимир Николаевич, в свои 57 уже очень больной человек. Он даже на кладбище не смог быть во время похорон Клавы. Моя сестра после демобилизации первым делом планировала положить его в больницу — подлечить сердце, стабилизировать давление. А потом сделать ремонт в доме, получить высшее образование, возможно, выйти замуж. У нее вся жизнь была впереди", – рассказал брат погибшей.

Клавдия Сытник Facebook Клавдии Сытник

По его словам, отец погибшей, словно предчувствуя беду, в последнее время просил ее побыстрее возвращаться домой. Однако Король уверен, что после возвращения с фронта сестра не смогла бы долго усидеть дома, взяла б медицинскую сумку и отправилась спасать жизни.

"С Клавой мы познакомились во время общевойсковых учений на Яворовском полигоне, где четыре месяца назад повышали свою квалификацию. Наши койки в казарме стояли рядом. С Клавой не было скучно. Всегда улыбчивая, выслушает, поддержит. Если что-то ей не нравилось, говорила об этом прямо. Справедливой была. Открытой. Искренней. Мы часто делились с ней своим, женским, особенно нас сблизили дети", — рассказала военнослужащая Анна с позывным "Лиса".

Как писал OBOZREVATEL ранее:

В результате обстрела под Новотошковским 1 февраля погибла военный медик Клавдия Сытник. 25 февраля Клавдии могло исполниться 34 года.

Убитая была родом из поселка Зачепиловка на Харьковщине. У женщины осталась дочь Юлия 2008 года рождения, а также папа, мама и младшая сестра, которая имеет инвалидность.

Вражеский снайпер, который убил Клавдию, видел, что это женщина-медик, но все равно цинично нажал на курок.

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