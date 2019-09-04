"Потом сбежит": в Донецке рассказали о бесчеловечном приказе Пушилина

Террористы "Донецкой народной республики" подогнали тяжелое вооружение, в том числе и самоходные артиллерийские установки (САУ), к жилым домам оккупированной Горловки.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, такое указание "военным" дал главарь "ДНР" Денис Пушилин, чтобы спровоцировать украинские вооруженные силы на огонь.

Горловка

Горловка

"Жители Горловки сообщают, что последние несколько дней слышно движение тяжелой техники. По фото видно, что террористы расположили ее недалеко от жилых домов и обустроили позиции для ведения огня из артиллерийского вооружения. Наверное, Пушилину нужно обострить обстановку, не жалея жизни людей, а потом попросту сбежать из Донецка. В последнее время в "ДНР" ходят слухи, что он собирается уходить", – уточнил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, главари "ДНР" изменили правила приема на службу в "армию республики", согласно которым не принимаются лица без местных паспортов, а травмы, полученные на передовой, будут лечить за свой счет.

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