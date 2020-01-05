Не Зеленский! В Госпогранслужбе объяснили скандал с въездом Dr.Alban

Президент Украины Владимир Зеленский не влияет на решение пограничников по пропуску или непропуску лиц через государственную границу, это вопросы относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы.

Об этом в своем Facebook написал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя причастность президента к въезду в Украину шведского певца Dr.Alban, который побывал в аннексированном Россией Крыме.

Шведский певец Dr.Alban и Владимир Зеленский 112 канал

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Но государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. Подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины, решения по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", – подчеркнул он.

По словам Дейнеко, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. В случае их отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политик Борислав Береза призвал народных депутатов написать запрос в СБУ с вопросом, "на каком основании пускают нарушителей закона, запрещающего въезд в Украину любым иностранцам, которые посещают оккупированный Крым".

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