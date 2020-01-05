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5 января • обновлено в 15:56
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Не Зеленский! В Госпогранслужбе объяснили скандал с въездом Dr.Alban

3.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский не влияет на решение пограничников по пропуску или непропуску лиц через государственную границу, это вопросы относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы.

Об этом в своем Facebook написал председатель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, комментируя причастность президента к въезду в Украину шведского певца Dr.Alban, который побывал в аннексированном Россией Крыме.

Шведский певец Dr.Alban и Владимир Зеленский

Шведский певец Dr.Alban и Владимир Зеленский

112 канал

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Но государственную границу он пересекал в соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. Подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины, решения по пропуску или непропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины", – подчеркнул он.

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По словам Дейнеко, отказать иностранцам в пересечении границы можно через поручения правоохранительных органов. В случае их отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский политик Борислав Береза призвал народных депутатов написать запрос в СБУ с вопросом, "на каком основании пускают нарушителей закона, запрещающего въезд в Украину любым иностранцам, которые посещают оккупированный Крым".

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Автор
Галина Остаповец Галина Остаповец
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Только погранслужба может коментировать законно или нет находится тот или иной иностранец.А у нас это коментиируют все кому ни лень.Я бы на месте Зеленского,на СМИ которые дают советы погранслужбе или СБУ,подал бы в суд,за клевету и они бы заплатили круглую сумму за моральный ущерб.
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Ткачук Олег
Ткачук Олег
Червоний Данило, А такой умный как ты,будет жить в роскоши и сосать всем кто ему предложит.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Ткачук Олег, вот поэтому такой ущербный лoх как ты, будет жить в нищете и пoсасывать путину!
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Червоний Данило
Червоний Данило
та зеля номинальный президент. а вообще по жизни он клоун. он вообще ничего не решает! ему не разрешают такие привилегии! его дело щелкать клювом и подписывать где покажут дяди! ну еще может поторговать хлеб-алом заграницей, но четко по бумажке.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Про творчество и что он мог слышать ценная информация
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2 из 3 ответов | показать все
Ткачук Олег
Ткачук Олег
Кацaп Кацaпыч, Что сегодня в дурдоме поаздник?Санитары забыли смартфоны отобрать и вы резвитесь?
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, не клацай зубами, пёс шелудивый
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