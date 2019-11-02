Не заметил, как сбил: в Черкассах мужчина погиб от наезда маршрутки

В Черкассах маршрутка №8 на смерть сбила молодого человека. Трагедия произошла 1 ноября около 21:00 у местного дворца спорта "Строитель" на проспекте Химиков.

Погибшему было 29 лет. Об этом OBOZREVATEL сообщили очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, мужчину ударило зеркалом проезжающего мимо автобуса. От полученных телесных повреждений он погиб на месте.

В Черкассах маршрутка сбила пешехода Facebook / Патрульная полиция Черкасской области

Позже информацию о ДТП на своей Facebook-странице подтвердила и Патрульная полиция Черкасской области. По данным полицейских, водитель маршрутки, сбив пешехода, не остановился и поехал дальше. Однако один из очевидцев догнал автобус и вернул его на место происшествия.

Объясняя ситуацию, водитель маршрутки заявил, что не видел, как совершил наезд на мужчину.

Сейчас все детали ДТП выясняет следователь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в тот же вечер в Черкассах произошла еще одна страшная авария, в результате которой погибла молодая женщина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!