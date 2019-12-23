"Не захотела попрощаться с сыном!" Появились жуткие детали о похоронах отца керченского стрелка

Отца керченского стрелка Владислава Рослякова, совершившего теракт в крымском колледже 17 октября 2018 года, Игоря похоронили в могиле для безродных.

Его пожилая мать не захотела оплатить нормальные похороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, в сентябре этого года Рослякова-старшего избили двое мужчин, с одним из которых, Вадимом Бутовым, он дружил с детства. Помимо этого, у него украли некоторую сумму денег. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через некоторое время скончался.

Владислав и Игорь Росляковы

При этом сестра Бутова утверждает, что за кражу ее брат получил год условно, но Игоря не избивал. Мол, виновник драки другой – некий Михаил, скрывшийся после преступления.

Также она добавила, что после того, как 53-летний Росляков погиб в больнице, его тело еще долго лежало в морге. У его матери не было денег на похороны, и сама она на них даже не пришла. В результате мужчину похоронили в общей могиле.

Тело Рослякова-старшего долгое время пролежал в морге Telegram-канал Mash

"Его хоронили как безродного... Я еще глянула: о, Росляков лежит... Его оставили в морге и ждали, пока накопится человек пять, похоронили вместе со всеми..." – призналась женщина.

Она также отметила, что до избиения состояние здоровья Рослякова-старшего оставляло желать лучшего. У мужчины якобы были проблемы как с психикой, после случившегося, так и физические – до этого он лежал в больнице с открывшимся кровотечением в брюшной полости.

Как писал OBOZREVATEL:

17 октября 2018 года 18-летний студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже , что в оккупированном Крыму, а затем покончил с собой.

В стрельбе погибли 21 человек (вместе со стрелком), среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более полусотни человек.

О том, как керченский стрелок готовился к преступлению почти два года, читайте в нашем материале по ссылке.

Игорь Росляков, отец керченского стрелка Владислава Рослякова, умер в больнице после жестокого избиения.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!