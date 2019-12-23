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23 декабря • обновлено в 13:01
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"Не захотела попрощаться с сыном!" Появились жуткие детали о похоронах отца керченского стрелка

2.5т
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Отца керченского стрелка Владислава Рослякова, совершившего теракт в крымском колледже 17 октября 2018 года, Игоря похоронили в могиле для безродных.

Его пожилая мать не захотела оплатить нормальные похороны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В частности, в сентябре этого года Рослякова-старшего избили двое мужчин, с одним из которых, Вадимом Бутовым, он дружил с детства. Помимо этого, у него украли некоторую сумму денег. Пострадавший попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а через некоторое время скончался.

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Владислав и Игорь Росляковы

Владислав и Игорь Росляковы

При этом сестра Бутова утверждает, что за кражу ее брат получил год условно, но Игоря не избивал. Мол, виновник драки другой – некий Михаил, скрывшийся после преступления.

Также она добавила, что после того, как 53-летний Росляков погиб в больнице, его тело еще долго лежало в морге. У его матери не было денег на похороны, и сама она на них даже не пришла. В результате мужчину похоронили в общей могиле.

Тело Рослякова-старшего долгое время пролежал в морге

Тело Рослякова-старшего долгое время пролежал в морге

Telegram-канал Mash

"Его хоронили как безродного... Я еще глянула: о, Росляков лежит... Его оставили в морге и ждали, пока накопится человек пять, похоронили вместе со всеми..." – призналась женщина.

Она также отметила, что до избиения состояние здоровья Рослякова-старшего оставляло желать лучшего. У мужчины якобы были проблемы как с психикой, после случившегося, так и физические – до этого он лежал в больнице с открывшимся кровотечением в брюшной полости.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Теги
керченский стрелок смерть похищение
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