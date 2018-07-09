Спокойно прошел границу: объявленный в розыск топ "Трейд Коммодити" вернулся в Украину

Объявленный в международный розыск топ-менеджер "Трейд Коммодити" Владимир Гарькавый в понедельник, 9 июля, прилетел в аэропорт "Борисполь" и беспрепятственно прошел границу.

Гарькавый по собственной инициативе направился в Национальное антикоррупционное бюро на допрос. Несмотря на то, что возвращение топ-менеджера было анонсировано в интервью OBOZREVATEL, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры были удивлены его появлению.

"Я, Гарькавый Владимир Виталиевич, как и обещал ранее в интервью, прибыл 9 июля в НАБУ с целью показать, что я не скрываюсь, что я готов сотрудничать со следствием для установления объективной истины", - сказал Гарькавый в видеообращении, которое попало в наше распоряжение.

Как сообщал OBOZREVATEL, компанию "Трейд Коммодити" подозревают в растрате 149 миллионов гривен из-за схемы с закупками топлива для Минобороны.

По версии следствия, "Трейд Коммодити" победила на многомиллионных торгах по закупке топлива для МОУ, потому что дала самую низкую на тот момент цену. Но впоследствии якобы без наличия правовых оснований и в сговоре с топами Минобороны заключила дополнительные соглашения о более высокой цене. В свою очередь руководство компании утверждает, что рост цены был оправданным в связи с ситуацией на рынке.

Министр обороны Степан Полторак также отрицает наличие коррупционных фактов в скандальной закупке.

"Честно говоря, я не вижу там особых нарушений. Да, оценку должен дать суд. Но в основу расследования положен акт Госаудитслужбы. Однако на сегодня Министерство обороны выиграло дело в суде по необъективности этого аудита. И я хочу подчеркнуть, что цена закупок топлива была самой дешевой среди всех силовых структур, в том числе дешевле, чем у правоохранительных органов", - сказал Полторак в интервью OBOZREVATEL.