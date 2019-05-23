"Не забудем. Не простим": от тяжелого ранения скончался боец 10 ОГШБр

После тяжелого ранения в бою на территории Луганской области в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умер боец 10 отдельной горно-штурмовой бригады Роман Досяк. Все усилия врачей оказались тщетными – сердце воина остановилось поздно вечером 22 мая.

Об этом сообщается на официальной странице 10 ОГШБр в Facebook. "Несколько дней. Несколько долгих дней боролся он сам и отчаянно пытались его спасти врачи. Все это время его семья и побратимы молились Господу. Но... Отошел в вечность наш боевой побратим - Роман Досяк, получивший страшное ранение во время боя с российско-террористическими войсками в Луганской области. Спи спокойно, брат, мы никогда не забудем. И не простим. Будь уверен", - говорится в сообщении.

Facebook Романа ДОСЯК

Известно, что погибшему герою было 48 лет, родом он – из села Лещин Жидачевского района Львовской области. 18 мая вблизи поселка Крымское Луганской области ему в голову попала пуля вражеского снайпера. Раненого бойца экстренно эвакуировали вертолетом в Днепр, в 9.30 18 мая он был доставлен в больницу. Но несмотря на все усилия врачей сердце воина не выдержало.

"Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации... Днем и ночью анестезиологи и нейрохирурги делали все, даже невозможное, с надеждой на улучшение, с верой в жизнь... К сожалению, в этот раз смерть оказалась сильнее. Сердце Романа остановилось в 23.15", - отметил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровской больнице имени Мечникова Александр Толубаев.

Напомним, 14 мая в бою с российско-оккупационными войсками погиб гранатометчик 24 отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" Антон Безверхний (позывной "Питбуль"), друг погибшей в апреле легендарной Яны Красной ( "Ведьмы").

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