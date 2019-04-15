Не за что везти в Россию: офицер ВСУ показал мертвого наемника "ДНР"

В сети опубликовали данные погибшего на Донбассе террориста "ДНР" Ильи Колосова с позывным "Кот".
Российского наемника убили 11 апреля, сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Согласно сообщениям в соцсетях, на транспортировку тела убитого боевика в Россию собирают деньги "с миру по нитке".
На сайте "Миротворец" также опубликована информация об убитом террористе. Родился Илья Колосов 30 апреля 1990 года в станице Новопокровская, Краснодарский край, Россия. 15 декабря 2014-го получил "военный билет "ДНР". Использовал псевдоним "Игорь Светлов".
Убит террорист "ДНР"
Убит террорист "ДНР"
Убит террорист "ДНР"
Убит террорист "ДНР"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Офицер ВСУ показал очередного мертвого террориста "ДНР".
Украинские военные на Донбассе опять уничтожили БМП противника в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы.
Также видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть.
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