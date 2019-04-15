Не за что везти в Россию: офицер ВСУ показал мертвого наемника "ДНР"

В сети опубликовали данные погибшего на Донбассе террориста "ДНР" Ильи Колосова с позывным "Кот".

Российского наемника убили 11 апреля, сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Согласно сообщениям в соцсетях, на транспортировку тела убитого боевика в Россию собирают деньги "с миру по нитке".

На сайте "Миротворец" также опубликована информация об убитом террористе. Родился Илья Колосов 30 апреля 1990 года в станице Новопокровская, Краснодарский край, Россия. 15 декабря 2014-го получил "военный билет "ДНР". Использовал псевдоним "Игорь Светлов".

Убит террорист "ДНР" Facebook

Убит террорист "ДНР" Facebook

Убит террорист "ДНР" Facebook

Убит террорист "ДНР" Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Офицер ВСУ показал очередного мертвого террориста "ДНР".

Украинские военные на Донбассе опять уничтожили БМП противника в результате адекватного ответа на провокационные обстрелы.

Также видео уничтожения террористов на Донбассе восхитило сеть.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!