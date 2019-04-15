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Не за что везти в Россию: офицер ВСУ показал мертвого наемника "ДНР"

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В сети опубликовали данные погибшего на Донбассе террориста "ДНР" Ильи Колосова с позывным "Кот".

Российского наемника убили 11 апреля, сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Согласно сообщениям в соцсетях, на транспортировку тела убитого боевика в Россию собирают деньги "с миру по нитке".

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На сайте "Миротворец" также опубликована информация об убитом террористе. Родился Илья Колосов 30 апреля 1990 года в станице Новопокровская, Краснодарский край, Россия. 15 декабря 2014-го получил "военный билет "ДНР". Использовал псевдоним "Игорь Светлов".

Убит террорист "ДНР"

Убит террорист "ДНР"

Facebook

Убит террорист "ДНР"

Убит террорист "ДНР"

Facebook

Убит террорист "ДНР"

Убит террорист "ДНР"

Facebook

Убит террорист "ДНР"

Убит террорист "ДНР"

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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Новиков Виталий
Новиков Виталий
Товарищи хохлы, а вы утверждает что Кубань это украина. И там живут справжнi козаки,та мрiють про повернення у лоно неньки.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Сколько соплей и истерики наблюдается в рашисткой сети "В контакте" в связи с ликвидацией очередной кацапской быдлоскотины! А тролли на Обозе все радуются и визжат: "патерь нет".
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