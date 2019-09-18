Не выдержал унижений: в Китае украинский школьник покончил с собой

В Шанхае (Китай) 13-летний украинец покончил с собой из-за издевательств со стороны школьного учителя.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Владимир Бойко. Он опубликовал письмо матери подростка Елены Артеменко. По ее словам, китайские правоохранители отказывают в справедливом расследовании ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

В письме указано, что 13-летний Иван Лю из украинско-китайской семьи не выдержал издевательств школьного учителя и выпрыгнул из окна своей квартиры на 13 этаже. На руке у мальчика была надпись иероглифами "жертва шанхайского образования". Мать подростка утверждает, что эти факты полицейские отказались отражать в своем протоколе. Но отец ребенка заставил их зафиксировать данные.

13-летний Иван Лю покончил с собой Facebook Volodymyr Boiko

"Педагог из средней школы района Пудун города Шанхай учитель Чжан методично издевался над Иваном Лю, страдали и другие ученики. Год назад девочка из параллельного класса выпрыгнула из школьного окна из-за неоднократных унижений. Педагог Чжан мог вышибить стул из-под ученика Ивана Лю, неоднократно бил подростка, толкал его рюкзак, а в апреле 2019 даже душил мальчика. Родители зафиксировали факт нанесения ребенку телесных повреждений, привлекли к конфликту директора школы. На встрече он пообещал, что обеспечит безопасность мальчика, переведя его в другой класс, и сам лично гарантирует, что с Иваном Лю ничего не случится", – сказано в сообщении.

Мать погибшего подростка сообщила, что свидетельство о смерти семье выдадут только при условии, что они отказываются от претензий к представителям системы образования.

Иван Лю покончил с собой из-за издевательств учителя Facebook Volodymyr Boiko

Иван Лю покончил с собой из-за издевательств учителя Facebook Volodymyr Boiko

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