Не выдержал: названа причина обрушение моста в Харькове

Автомобильный мост в Харькове обрушился 25 августа из-за динамического удара перегруженной фуры.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) в Facebook.

"Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Сейчас транспортные потоки направлены по другой части Окружной – по дороге Киев-Харьков-Довжанский", – сказано в сообщении.

Разрушение моста в Харькове Полиция

Уточняется, что согласно экспертизе, проведенной в мае 2018 г., транспортное сооружение квалифицировалось, как работоспособное и к категории аварийным не относилось. Мост был возведен в 1977 году.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, смог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", – добавили в Укравтодоре.

Мост обвалился в Харькове "Авто Харьков" Telegram

По данным ведомства, правоохранители и эксперты начали проводить анализ камеры видеонаблюдения и изучать тормозной путь, а также другие факторы для установления причины разрушения.

"По результатам обследования будет принято решение о возобновлении участка моста или необходимости полной реконструкции мостового сооружения", – резюмировали в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из самых масштабных поломок мостов в Киеве стало частичное обрушение Шулявского путепровода в 2017 году. Груды бетона рухнули прямо рядом с автомобилями.

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