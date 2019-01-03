Не возвращая Крым и Донбасс: Путину подсказали ''схему'' выхода из-под санкций

России следует уступить Курильские острова Японии, чтобы выйти из режима санкций и продолжить агрессию против Украины на Донбассе, не отдавая оккупированный Крым.

Такое мнение выразил российский политолог Станислав Белковский в эфире радиостанции "Эхо Москвы", начав с того, что напомнил о напряженности в отношениях РФ с Беларусью, которой Кремль больше не хочет оказывать финансовую помощь и "не хочет дружить" с ней.

"Ибо друзей у нас быть не может. Могут быть только части России, как Крым или враги России, ее, так скажем, вооруженные оппоненты. Поэтому от Беларуси нужно получить какие-то уступки…" — сказал Белковский, обратив внимание на то, что есть еще и "разменные территории".

По его словам, Путину следовало бы отказаться от Курильских островов в пользу Японии, поскольку "только это дает возможность России выйти из режима санкций, не затрагивая украинскую тематику, поменяв сам формат и контекст обсуждения".

"Ясно, что никакого мира с Украиной не будет в обозримой перспективе, ибо Россия никогда не отдаст Крым. А кто бы ни находился у власти в Кремле и на Банковой улице в Киеве, все равно нельзя урегулировать просто так конфликт в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, поскольку там между борющимися сторонами уже 12 тысяч трупов. И это вопрос поколений. Это просто так, политическими методами не решается", — заявил политолог.

Белковский уверен: "Нужно сделать так, чтобы отмена санкций одной из крупных стран, участвующей в санкционном процессе, не была сопряжена с комплексом украинских вопросов вообще. Вот Курилы и Япония — это такой сюжет".

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Япония рассекретила нюансы передачи Курил Россией. Премьер-министр страны Синдзо Абэ отметил, что возможная передача островов не подразумевает переселения россиян с этих территорий.

До этого Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с Россией и заключить мирный договор.

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