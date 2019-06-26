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Не верьте соцопросам: Джемилев назвал признак возвращения Крыма

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Социологическим опросам, которые проводятся в России и демонстрируют снижение оценки россиян факта аннексии Крыма, не следует доверять.

Главный признак того, что Российская Федерация движется по пути восстановления международного права, состоит в другом. Об этом OBOZREVATEL заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Мустафа Джемилев

Мустафа Джемилев

Ideologs.com

Комментируя данные последних социологических опросов, проведенных в РФ, в частности, "Левада-центра", которые показали существенное снижение уровня одобрения аннексии Крыма (с 67% в декабре до 39% в мае), Джемилев заметил: "Я бы не стал придавать большого значения социологическим данным, исходящим из России, потому что там свободного волеизъявления нет".

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В этом контексте политик рассказал о том, что некоторые граждане России опасаются заходить на украинские сайты, поскольку "всё это фиксируется ФСБ и могут быть последствия".

"Чтобы ответить на подобные вопросы правильно, иногда надо быть камикадзе. На другой стороне обязательно кто-то подслушивает", – подчеркнул он.

Таким образом, даже если соцопросы "показывают определенное охлаждение", "они ни в коем случае не показывают четкую картину", – убежден Джемилев.

Отвечая на вопрос, что могло бы послужить верным признаком того, что Россия возвращается в поле соблюдения международного права, он сказал: "Освобождение оккупированных территорий и возмещение того ущерба, который они нанесли".

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В то же время нардеп напомнил: "Россия не хочет этого делать. Она захочет это делать, только если будет сильное давление. Пока мы этого не наблюдаем. Последнее решение ПАСЕ говорит совершенно о другом. О том, что там меркантильные интересы куда выше, чем интересы верховенства права".

Напомним, ранее в комментарии OBOZREVATEL журналист и телеведущий Евгений Киселев заявил: социологические опросы, которые демонстрируют резкое падение рейтинга доверия президента России Владимира Путина, не могут быть "конвертированы в серьезные политические изменения". "Пока что это нечто абсолютно виртуальное".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Мустафа ДжемилевВладимир Путин
Место
Украина
Теги
Парламентская ассамблея Совета ЕвропыНовости России
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Один мой знакомый либераст рассказывал что путенские наймиты его два раза за гаражами расстреливали а на третий саперными лопатками расчленили и сожгли за то, что он на украинские сайты заходил. А еще я заметил что когда он красил во дворе в знак солидарности с Украиной мусорные контейнеры в жовто-блакитный цвет то какие то подонки после него перекрашивали их обратно в зеленый. Нет предела чекистской мерзости.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Старый идиот...
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
МАразм старого татарина крепчает.
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