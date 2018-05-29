Не верим в то, что случилось - подруга убитой на Донбассе девочки

Убитая террористами "ДНР" во время обстрела поселка Железное Донецкой области Дарья Каземирова была невероятно хорошим другом, который всегда мог поддержать в трудную минуту.

"Мы все не верим в то, что случилось. Мы с ней давно давно дружили. Гуляли вместе. Не знаю как сейчас маме, но ее бабушке очень сложно. Она была единственной внучкой. И брату тоже", — рассказала OBOZREVATEL подруга убитой девочки.

По ее словам, сначала они с Дашей жили рядом, но потом та переехала от родителей к бабушке. Погибшая девочка поддерживала Украину в соцсетях, но о политике дети не говорили.

"Я не поддерживаю никого. Виноваты все, я так считаю. А человека уже не вернуть. Хотя с Дашей мы о политике не говорили", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед гибелью Даша Каземирова готовилась к выпускному