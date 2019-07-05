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Не увернулся от осколка: на Донбассе убили командира "ДНР"

4.1тЧитать материал на украинском

В четверг, 4 июля, силы Операции Объединенных сил на Донбассе убили командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса российских оккупантов, террориста Евгения Новикова ("Скифа").

Предатель Украины был родом из Макеевки. Его фото опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Согласно скриншоту сообщений в группах террористов в соцсетях, Новиков погиб от попадания осколка в шею. Против Украины он воевал с первых дней российского вторжения. За это перебежчик был внесен в список сайта "Миротворец".

Новости
Убит командир: "ДНР" понесли серьезные потери на фронте
Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Евгений Новиков

Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Сообщение о смерти террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана

Telegram-канал Анатолия Штефана

Страница террориста в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций. Успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ. Сначала они подняли волонтерский дрон на самый верх террикона, все засняли, проанализировали видео для оценки обстановки и нанесли два точных удара.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы УкраиныДНР
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКИВНО: И вновь за каждого погибшего ЗАЩИТНИКА Донбасса будут уничтожено на менее 10 ба.ндеровских карателей.
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Santi Amonito
Santi Amonito
За кого этот гибридный "украинец" воевал и убивал?..., - за гибридную эрэфию с ее гибридной войной против Украины. Еще один гибридный "ынтэрнашионалист" с эрэфийской мочалкой в башке.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Предатель Украины был родом из Макеевки...воевал с первых дней российского вторжения.." И вот так всё время" Вторжение российское- а гибнут украинцы!
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