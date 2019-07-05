Не увернулся от осколка: на Донбассе убили командира "ДНР"

В четверг, 4 июля, силы Операции Объединенных сил на Донбассе убили командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса российских оккупантов, террориста Евгения Новикова ("Скифа").

Предатель Украины был родом из Макеевки. Его фото опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Согласно скриншоту сообщений в группах террористов в соцсетях, Новиков погиб от попадания осколка в шею. Против Украины он воевал с первых дней российского вторжения. За это перебежчик был внесен в список сайта "Миротворец".

Telegram-канал Анатолия Штефана Евгений Новиков

Telegram-канал Анатолия Штефана Сообщение о смерти террориста

Telegram-канал Анатолия Штефана Страница террориста в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ отомстили террористам "ДНР" за убийство медиков и уничтожили несколько их позиций. Успешную атаку по позициям террористов осуществили бойцы из боевой разведывательной группы К-2 54 бригады ВСУ. Сначала они подняли волонтерский дрон на самый верх террикона, все засняли, проанализировали видео для оценки обстановки и нанесли два точных удара.

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