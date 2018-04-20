"Не успеют среагировать": журналист предрек атаку России на НАТО

Россия может пойти на короткую военную акцию "неких вооруженных людей без знаков различия" в приграничных районах стран Балтии, под каким-нибудь предлогом – будь-то обида, нанесенная русскоязычному населению или "провокация" НАТО.

Об этом сказано в блоге на "Обозревателе" российского политолога и журналиста Константина Эггерта, который уверен, что Кремль до сих пор вынашивает планы "маленькой победоносной войны" против Альянса.

"Расчет это может быть такой – блиц-акция 1-2 часа приведет к тому, что в НАТО просто не успеют среагировать. А постфактум – те же греки, итальянцы, французы начнут говорить: "Что же нам Третью мировую войну начинать из-за того, что какие-то человечки захватили полицейские участки на час?" – считает он.

При этом, по словам Эггерта, существуют и другие потенциальные театры военных действий.

"Россия сейчас завершает разработку соглашений с Египтом об использовании египетских военно-воздушных баз российскими военно-космическими силами. Многие аналитики считают, что в Кремле и в Минобороне России задумываются о возможности военной операции в Ливии, которая привела бы к власти генерала Хафтара (он поддерживает тесные связи с Москвой). Это позволило бы Москве поставить под контроль Ливию и ее немалые нефтегазовые ресурсы", – пояснил автор.

Однако журналист подчеркнул, что окончательное решения пока не принято и "сомнений в Москве существует много".

Как сообщал "Обозреватель", ранее ветеран АТО пояснил угрозу РФ для Прибалтики со стороны России.