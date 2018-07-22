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"Не уйдем, пока не отвоюем": "Правый сектор" решительно пошел против ООС

1.1тЧитать новость на украинском

Добровольцы "Правого сектора" не будут покидать зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом заявил командир Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Андрей Стемпицкий, комментируя слова генерала и командующего ООС Сергея Наева о невозможности пребывания добровольцев в зоне боевых действий.

"Добровольцы покинут зону АТО только тогда, когда будут отвоеваны те территории, которые оккупированы Российской Федерацией. В том числе и Крым", — ответил Стемпицкий.

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В свою очередь командир роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло заявил, что добровольцы всегда согласовывают свои действия с Вооруженными силами Украины.

"Мы всегда готовы усилить любую бригаду, любой участок линии где мы нужны. Все наши действия, которые мы делали, делаем и будем делать, будут полностью согласованы с ВСУ", - добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Наев рассказал о быстром окончании войны на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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