Не удушение: экспертиза назвала точную причину смерти убитой Дарьи Лукьяненко

Медицинская экспертиза установила точную причину смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко, убитой ее соседом в селе Ивановка на Одесщине.

Смерть ребенка наступила в результате прокола сонной артерии, а не удушения, как говорилось после предварительной экспертизы, пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию", – уточнили в СМИ.

Напомним, что девочку искали с 13 по 19 июня. Она пропала по дороге на танцевальный кружок – местные сообщили, что слышали громкий крик посреди улицы, а когда бросились туда, девочка уже исчезла.

Убитая Дарья Национальная полиция Украины

На ее поиски были брошены все силы правоохранителей Одесщины, но найти живым ребенка не удалось. 19 июня тело Даши обнаружили в выгребной яме во дворе соседа Николая Тарасова.

По данным следствия, он увидел девочку на рынке, где работали его и ее мамы, проследил за ней, затаившись, и, когда Даша проходила мимо его двора, окликнул и насильно затянул ее во двор.

Как писал OBOZREVATEL, перед убийством 11-летней Дарьи Лукьяненко ее пытались изнасиловать, но девочка оказала сопротивление. После этого попытался ее задушить, затем начал наносить ей удары ножом, после чего надел ей пакет на голову, связал и бросил в выгребную яму.

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