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Не удушение: экспертиза назвала точную причину смерти убитой Дарьи Лукьяненко

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Медицинская экспертиза установила точную причину смерти 11-летней Дарьи Лукьяненко, убитой ее соседом в селе Ивановка на Одесщине.

Смерть ребенка наступила в результате прокола сонной артерии, а не удушения, как говорилось после предварительной экспертизы, пишет "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Вооруженный ножом убийца повредил девочке сонную артерию", – уточнили в СМИ.

Напомним, что девочку искали с 13 по 19 июня. Она пропала по дороге на танцевальный кружок – местные сообщили, что слышали громкий крик посреди улицы, а когда бросились туда, девочка уже исчезла.

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Убитая Дарья

Убитая Дарья

Национальная полиция Украины

На ее поиски были брошены все силы правоохранителей Одесщины, но найти живым ребенка не удалось. 19 июня тело Даши обнаружили в выгребной яме во дворе соседа Николая Тарасова.

По данным следствия, он увидел девочку на рынке, где работали его и ее мамы, проследил за ней, затаившись, и, когда Даша проходила мимо его двора, окликнул и насильно затянул ее во двор.

Как писал OBOZREVATEL, перед убийством 11-летней Дарьи Лукьяненко ее пытались изнасиловать, но девочка оказала сопротивление. После этого попытался ее задушить, затем начал наносить ей удары ножом, после чего надел ей пакет на голову, связал и бросил в выгребную яму.

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Читайте все новости по теме "Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине" на OBOZREVATEL.

Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
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