Не удержались: стало известно о подлой выходке россиян на Донбассе

Поздно вечером 21 января пророссийские террористы нарушили перемирие на Донбассе.

Об этом заявили в пресс-центре штаба АТО на Facebook.

"Почти сутки продолжался режим прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон. Однако поздно вечером, около 23:00, российско-оккупационные войска не удержались от провокаций и грубо нарушили Минские договоренности. На протяжении прошедших суток зафиксировано 2 обстрела со стороны боевиков по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

На луганском направлении противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге.

"Дважды, с временно неподконтрольных украинскому правительству населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка, противник вел огонь из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО в районе Луганского", - добавили военные.

На других участках нашей обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

К счастью, за минувшие сутки ни один украинский защитник не пострадал.

Как сообщал "Обозреватель", штаб АТО сообщил тревожную новость с Донбасса касательно небоевых потерь Украины.