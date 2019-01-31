|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Не удаляй эти фото!'' Стало известно о последней просьбе убитой ''девушки из чемодана''

2.2тЧитать материал на украинском

Перед гибелью "девушки из чемодана" Дарья Белоус из Днепра переслала сестре фотографии со своим парнем.

Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказала сама сестра погибшей Екатерина Шевченко.

"25 декабря мне пришли сообщения, что Даша какие-то фотографии скинула, на которых она была с парнем. Она сказала, что ей негде хранить эти фото и попросила их не удалять. Также попросила никому не говорить об этих снимках", – сообщила девушка.

Дарья Белоус

Дарья Белоус

Скриншот

Дарья Белоус

Дарья Белоус

Скриншот

Дарья Белоус с парнем

Дарья Белоус с парнем

Скриншот

Также Шевченко отметила, что Белоус ей звонила перед Новым годом со странной просьбой.

"Где-то 30 декабря она мне позвонила и попросила, чтобы я сказала ее парню, что она едет ко мне в Киев отмечать Новый год. Потом она позвонила, я поговорила с ее парнем. После Даша сказала мне, что позвонит еще, но этого не произошло. Это был наш последний разговор", – поделилась Екатерина.

В студии ток-шоу сообщили, что в период с 31 декабря по 2 января Дарья находилась в киевской гостинице "Украина", но неизвестно с кем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги