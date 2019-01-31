''Не удаляй эти фото!'' Стало известно о последней просьбе убитой ''девушки из чемодана''

Перед гибелью "девушки из чемодана" Дарья Белоус из Днепра переслала сестре фотографии со своим парнем.

Об этом в эфире телеканала "Украина" рассказала сама сестра погибшей Екатерина Шевченко.

"25 декабря мне пришли сообщения, что Даша какие-то фотографии скинула, на которых она была с парнем. Она сказала, что ей негде хранить эти фото и попросила их не удалять. Также попросила никому не говорить об этих снимках", – сообщила девушка.

Дарья Белоус Скриншот

Дарья Белоус Скриншот

Дарья Белоус с парнем Скриншот

Также Шевченко отметила, что Белоус ей звонила перед Новым годом со странной просьбой.

"Где-то 30 декабря она мне позвонила и попросила, чтобы я сказала ее парню, что она едет ко мне в Киев отмечать Новый год. Потом она позвонила, я поговорила с ее парнем. После Даша сказала мне, что позвонит еще, но этого не произошло. Это был наш последний разговор", – поделилась Екатерина.

В студии ток-шоу сообщили, что в период с 31 декабря по 2 января Дарья находилась в киевской гостинице "Украина", но неизвестно с кем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Днепре, 4 января, в мусорном баке был обнаружен чемодан с трупом.

Знакомые погибшей девушки сообщили, что к убийству девушки может быть причастен ее бывший парень.

Всплыли жуткие подробности об убитой ''девушке из чемодана''.

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