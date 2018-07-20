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"Не убивайте, я россиянин!" В сети показали испугавшегося ВСУ пленного

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В сети показали фото террориста "ДНР", которого защитники Украины взяли в плен 19 июля на Донбассе.

Снимок показала военнослужащая Вооруженных сил Украины Виктория Руденко на своей странице в Facebook. "Его уже подлатали и готовить к обмену. Это будет позже, а сейчас российской моджахед ощутит всю красоту СБУшного пансионата", - подчеркнула она.

Военнослужащая уточнила, что раненый боевик оказался россиянином по паспорту.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе состоялся бой, в результате которого украинские воины ликвидировали троих террористов и одного взяли в плен. Как стало известно, он был ранен и просил не убивать его, потому что он россиянин.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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