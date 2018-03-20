"Не тяготит": командующий ОС Наев рассказал о родне в Крыму

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что у него в оккупированном Крыму остались родственники, от которых он получал денежные средства, как часть наследства.

В интервью "Укринформу" генерал-лейтенант пояснил, что с 1995 года его родители и младший брат жили в Крыму, где ранее служил его отец, который также был военнослужащим.

"Еще до войны, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октябре 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещании, по которому со временем он мне должен выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это – семейные дела", – сказал Наев.

По словам командующего ОС, в 2016-м и в 2017 годах он получил от брата две суммы, в эквиваленте по пять тысяч американских долларов.

"То есть, эти средства, де-факто, не являются "подарком", – добавил Наев, пояснив, что "как законопослушный гражданин, указал эти средства в электронной декларации".

Также он объяснил, что поддерживает отношения с родными.

"Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории – он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу", – рассказал он.

"Считаю, что он, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины. Убежден, что впоследствии, благодаря совместным усилиям нашего народа, Крым вернется, и он будет украинским", – добавил генерал-лейтенант.

Кроме того Наев отрицает возможность шантажа со стороны российских властей против него и его семьи.

"Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом", – заверил он.

Как сообщал "Обозреватель", также Наев пообещал разговаривать с террористами "Л/ДНР" на "языке силы".