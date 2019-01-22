''Не твоего ума дело!'' Стали известны результаты допроса пропавшего нарколога Зайцевой

Врач-нарколог Елена Федирко, которая проводила экспертизу по делу Елены Зайцевой, обвиняемой в смертельном ДТП в Харькове, во время заседания суда 22 января отличилась рядом скандальных и противоречивых заявлений.

Федирко, которая является ключевым свидетелем в расследовании, не могли найти для проведения допроса еще с минувшего лета. Как рассказала адвокат Лариса Матвеева на своей странице в Facebook, перед началом заседания Федирко возмущалась из-за того, почему ее доставили в суд приставом, если якобы "следователь Волков имел возможность регулярного с ней общения".

Также, со слов Федирко, указания о том, какие и когда необходимо отбирать анализы ей якобы также давал следователь Волков. "И Федирко ему звонила неоднократно и просила организовать дозабор биологических жидкостей, но следователь ей ответил: "Не твоего ума дело". Прокуроры, как лица осуществляющие процессуальный надзор на этапе досудебного расследования, Вы ведь это тоже слышали? Напоминаю, свидетель у нас был под присягой, должна быть какая-то реакция..." — написала Матвеева.

Елена Федирко на суде MediaPort

Адвокат также обратила внимание на странные показания Федирко относительно проведенной экспертизы по Зайцевой: "Лабораторные исследования однозначно и точно подтвердили факт приема опиатов. Но Федирко отказалась сложить два обстоятельства вместе (однозначные неоспоримые ею же установленные при обследовании признаки наркотического опьянения и подтверждающие их же результаты лабораторных исследований, выявившие опиаты) и четко указать, что Зайцева была в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств!"

"Говорит, что такие признаки могли быть следствием того, что Зайцева именно 18.10.2017 могла получить черепно-мозговую травму (сотрясение мозга). Но не выявила такую травму судебно-медицинская экспертиза у Зайцевой, нет иных объяснений описанного в акте состояния, кроме как последствия приема опиатов!" — подчеркнула Матвеева.

Елена Зайцева Город Х

Как писал OBOZREVATEL:

18 октября 2017 года в центре Харькова произошло серьезное ДТП. Внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В результате аварии 5 человек погибли, еще один скончался в больнице и еще 6 получили травмы различной степени тяжести.

Суд арестовал обоих участников ДТП – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова. Им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

19 июля стало известно, что в деле не могут найти ключевого свидетеля — врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии и обнаружила следы наркотиков в ее крови.

Дополнительная экспертиза по делу смертельного ДТП в Харькове установила, что Алена Зайцева могла успеть остановить свой Lexus до столкновения с автомобилем Геннадия Дронова.

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