Не туда сунулись: бойцы ООС мощно отомстили оккупантам за побратимов

В пятницу, 25 января, на Донбассе украинские военные уничтожили четырех российских оккупантов, еще пятеро получили ранения.

В ходе контрснайперской борьбы, украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие преступных обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения.

Война на Донбассе

Украинские подразделения в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В частности, 25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Обстрелы велись в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" и оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

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