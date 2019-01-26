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Не туда сунулись: бойцы ООС мощно отомстили оккупантам за побратимов

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В пятницу, 25 января, на Донбассе украинские военные уничтожили четырех российских оккупантов, еще пятеро получили ранения.

В ходе контрснайперской борьбы, украинский снайпер прекратил деятельность российского наемника. Также уничтожено БМП-1 российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр ООС.

Вследствие преступных обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и четверо получили ранения.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

Украинские подразделения в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

В частности, 25 января российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. Один раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Бойцы ООС мощно отомстили оккупантам за побратимов

Обстрелы велись в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" и оперативно-тактической группировки "Север".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в районе Попасной Луганской области террористы обстреляли машину Вооруженных сил Украины, один военный погиб, еще четверо получили ранения.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
красава за одного нашего пацана побольше орков кокошных мочите
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Козломордый поедатель гавна лаптекопытных рашиков, ты веришь в перемоги обоза? Ну ты тупой!!!
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Putin Serjio
Putin Serjio
Чёт у вас там все МОЩНО..
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Обычное утро на Обозе))
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