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"Не тот игрок": Портников рассказал, что на самом деле нужно Трампу от Путина

1.6тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп ничего не может предложить российскому коллеге Владимиру Путину, хотя хочет от него взаимопонимания по некоторым позициям.

Такую точку зрения выразил журналист Виталий Портников в интервью для Newsader. По его мнению, одним из волнующих американского лидера вопросов является безопасность Израиля.

"У Дональда Трампа, несмотря на его очевидное и нескрываемое желание поладить с Путиным, нет ничего, что он мог бы предложить российскому президенту взамен. Он не может предложить Владимиру Путину отменить санкций против России без изменения российского поведения по отношению к Украине и не только к ней. Он не может затормозить то расследование, которое проводится сегодня в США в связи с вмешательством российских спецслужб в американские выборы", – отметил Портников.

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По его словам, глава Белого дома также не может оградить шпионов российского коллеги и агентов влияния Москвы от тех процессов, которые начнутся в ближайшие недели. В частности, это касается процесса по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

"То есть по большому счету то, чего хотел бы Путин от Трампа, американский президент не может исполнить. Возникает вопрос: чего хотел бы Трамп от Путина? Тоже понятно: у него есть некоторые позиции, по которым он хотел бы найти с Путиным взаимопонимание. И первая из этих позиций — это обеспечение безопасности Израиля и установление мира на Ближнем Востоке, а также исключение Ирана из игроков в этом регионе", – добавил журналист.

Он пояснил, что это невозможно, потому что Россия не влияет на Иран. А Штаты могли бы добиться каких-то результатов в случае диалога.

"Но надо понимать, что Иран в этом диалоге будет повышать ставки очень серьезно, потому что он сегодня ощущает себя не просто страной, которая может получить ядерное оружие, но и страной, которая может реально – за счет своего присутствия в Сирии и решающего влияния на сирийскую администрацию Башара Асада – угрожать самому существованию государству Израиль. Путин – не тот игрок, который может повлиять на Иран. Он может действовать вместе с Ираном, он может действовать независимо от Ирана, но он не может навязать Ирану собственную политическую волю", – подчеркнул Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников рассказал, каким является интерес России по урегулированию ситуации в Украине.

Персоны
Виталий ПортниковДональд ТрампВладимир Путин
Место
Украина
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