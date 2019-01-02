''Не только оккупация'': в Европе назвали новую цель Путина

Желания кремлевского режима не ограничиваются захватом территорий, Москва ведет идеологическую войну по разрушению международного права.

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензер.

"Думаю, основная причина заключается в том, что до сих пор не было четкого и сильного ответа на агрессивное поведение России на внешней арене. Оно началось с Чеченской войны, о которой медиа тогда в основном почти не знали и не вспоминали. Думаю, никто из западных лидеров тогда не уделял внимания войне в Чечне. По моему мнению, это свидетельствовало, что следует ожидать чего-то подобного в других частях мира", – уточнил политолог.

По его словам, со стороны Запада не было жесткого ответа на события в Грузии в 2008 году и химатаку в Сирии в 2013 году, захват Крыма и войну на Донбассе.

"Думаю, есть много событий, которые демонстрируют нежелание Запада дать сильный ответ, но сейчас ситуация даже хуже из-за (президента США. – Ред. ) Трампа, которого совсем не беспокоят угрозы остальному миру. А это чревато желанием России двигаться даже дальше. В этом нет ничего совершенно нового, но я думаю, что это новый шаг", – подчеркнул эксперт.

Владимир Путин и Дональд Трамп BBC

Он считает, что вывод войск США из Сирии может быть знаком, а у Запада не будет желания и решимости бороться против новых видов агрессии, пока американский лидер занимает должность. А из-за отсутствия жесткого ответа Россия не имеет причин воздерживаться от того, чтобы стать еще более агрессивной.

"По моему мнению, есть непонимание целей России. Она хочет только захватить территории, она не имеет традиционных геополитических интересов. Режим Путина стремится полностью разрушить международные роли, международное право, включая гуманитарное, и все системы ценностей вроде прав человека, мирного разрешения конфликтов. Думаю, Россия устроила своеобразную идеологическую войну, которая не ограничивается желанием захватить территории и заморозить конфликты", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднем обращении Путина британские СМИ нашли послание Западу о военной сфере.

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