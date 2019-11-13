"Не стучите, я улетаю": в Харькове парень покончил с собой жутким способом

В Харькове 23-летний парень совершил самоубийство жутким способом - он перерезал себе горло и выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже.

Как сообщает ГУ НП в Харьковской области, это произошло 12 ноября на улице Амосова. "Выездом на место полицейские установили личность погибшего. Им оказался 23-летний парень. Тело погибшего направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", — рассказали в полиции. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Харькове парень выбросился из окна МГ "Объектив"

Как сообщает МГ "Объектив", соседи утверждают, что погибший вел активный образ жизни и не употреблял алкоголь. Жили они вдвоем с сестрой, но той ночью девушка дома не ночевала.

По словам соседей, утром к парню в дверь стучалась сестра, но в ответ услышала лишь: "Не стучите, я улетаю". После этих слов парня обнаружили на крыше магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодой житель Одессы совершил суицид на одном из строительных объектов города, оставив предсмертную записку.

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