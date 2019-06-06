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"Око за око": украинский генерал предложил отомстить террористам

2.2тЧитать материал на украинском

Прежде чем прекращать огонь в ответ, Вооруженным Силам Украины следует нанести противнику потери, равные тем, которые были нанесены ВСУ.

Такое мнение, комментируя инициативу второго президента Украины Леонида Кучмы, OBOZREVATEL высказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. "После того, как у нас за три дня погибли пятеро военнослужащих, я бы приказал взять противотанковую ракету и применить ее против противника", — заявил он.

Бойцы ВСУ, иллюстрация

Бойцы ВСУ, иллюстрация

112 Украина

По словам генерала, это "израильский подход", суть которого состоит в симметричном ответе – "око за око, зуб за зуб".

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"В ситуации, которая сложилась, я бы уничтожил адекватное количество боевиков, и только после этого можно было бы попробовать пойти на временное прекращение огня", — пояснил Романенко.

Генерал предложил осуществить подобные меры до 10 июня — даты, на которую может быть назначено очередное перемирие.

Как писал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивОперация Объединенных сил на ДонбассеМирные переговоры в Минске
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Golan Sim
Golan Sim
Нашему "великому воену" романенко, как и другим "патрыотам", надо ещё 1000 раз помыться, чтобы дорасти до "израильского подхода" ))
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