"Не стало ангелочка!" Подробности ДТП с малышами под Львовом

Война на украинских дорогах продолжает уносить новые жизни. Очередной жуткий случай произошел в г. Стрый Львовской области, где водитель микроавтобуса Volkswagen Т-5 сбил мужчину с двумя маленькими детьми.

В итоге 4-месячный мальчик погиб, а его 2-летняя сестричка и отец получили серьезные травмы. Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Роман Змроц с 2-летней дочерью Викторией остались живы Facebook Романа Змроца

"Протащил 20 метров"

Трагедия произошла на улице Галицкой. 30-летний Роман Змроц шел по тротуару вместе с двумя детьми: младшего Дениску он вез в коляске, а старшую 2-летнюю дочку Вику держал на руках. В это время, по словам родственников, на них наехал автомобиль.

"Возле заправки на тротуар вылетел бус и протащил их метров 20 до пешеходного перехода", – написал в группе "Подслушано в Стрые" в Facebook брат Романа Михаил Змроц.

Брат Романа уточнил подробности трагедии

Место происшествия Facebook: Виктория Балицкая

Коляска, в которой находился малыш Facebook: Виктория Балицкая

Прибывшие врачи на месте оказали пострадавшим медицинскую помощь и тут же отвезли их в Стрыйскую центральную районную больницу. Несмотря на все усилия, спасти жизнь мальчику врачам не удалось – его травмы оказались несовместимы с жизнью. У его сестрички диагностировали сотрясение головного мозга, и ушибы.

"Ребенок сейчас находится в отделении травматологии, его жизни ничто не угрожает", – рассказали нашим журналистам врачи.

Отец детей в результате аварии получил закрытую черепно-мозговую травмы, сотрясение головного мозга, перелом ноги.

Место ДТП и злосчастный микроавтобус

Не справился с управлением

В соцсетях люди выражают соболезнование пострадавшим.

"Не стало ангелочка. Это такая трагедия для родителей!" – написала Яна Черницкая.

"Просто ужас! Не только дороги, но и тротуары теперь опасны для жизни… Сил родителям малыша", – оставила комментарий Елена Блажко.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что водитель, совершивший наезд, страдает диабетом и будто бы это могло стать причиной аварии.

В пресс-службе ГУ Национальной полиции нашим журналистам сообщили, что по предварительной информации ДТП произошло на обочине дороги.

"Водитель – 60-летний мужчина. Во время движения он не справился с управлением. На момент аварии мужчина был трезв", – сообщили в ведомстве, уточнив, что больше информации станет известно после проведения всех экспертиз.

ДТП произошло в г. Стрый Google. Maps

Уголовное производство открыто по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Водителю может грозить до восьми лет лишения свободы.

Место происшествия Google. Maps

Проблемная дорога

Местные жители уточнили журналистам OBOZREVATEL, что ДТП произошло на ул., которая является частью трассы международного значения Киев – Чоп.

"На данном участке дороги проблемы с освещением и разметкой. Водители, которые сворачивают в частный сектор нередко задерживают движение на всем участке трассы. Что касается пешеходов, то им приходится пересекать дорогу с интенсивным движением по нерегулируемому пешеходному переходу. Вообще с 10:00 до 18:00 там происходит хаос в движении", – рассказал нам один из водителей.

Видео: Тарас Подибка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области в ДТП погибли три человека: легковой автомобиль Daewoo лоб в лоб столкнулся с автобусом.

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