Не спускать глаз с оккупантов: Разумков сообщил важные новости о Донбассе

В ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине может быть расширен.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на встрече с главой ПА ОБСЕ Георгием Церетели, сообщила пресс-служба парламента во вторник, 17 декабря.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых во время нормандской встречи", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

Дмитрий Разумков globallookpress.com

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на переговорах лидеров "нормандской четверки" в Париже изменил повестку, выдвинув вопрос контроля над границей и выборов на Донбассе. Такой поворот удивил лидеров Франции и Германии, а также серьезно разозлил представителей РФ.

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