"Не спешите судить Гиркина": генерал СБУ рассказал, как наказать Россию за MH17

К ответственности за крушение Boeing 777 рейса MH17, который был сбит на Донбассе 17 июля 2014 года, необходимо привлечь представителей военно-политического руководства России.

Только в таком случае РФ может быть признана виновной в авиакатастрофе, заявил в эфире ObozTV экс-руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

Вовк призвал начать с нижнего звена – командира 53-й ракетной бригады ВС РФ, которой принадлежал "Бук".

"Установлен командир бригады, которой принадлежал "Бук" (Сергей Мучкаев. – Ред.). Почему ему нет подозрения? Это официальное лицо, представитель военного руководства России… Все идет к тому, чтобы Россию не зацепить как государство, причастное к этому преступлению", – предупредил он.

По мнению Вовка, четверо установленных подозреваемых – лишь пособники. И даже если им вынесут приговор, это никак не отразится на России.

"Они частные лица. Не установлена их причастность к государственным структурам РФ, чтобы перенести обвинения на государство Россия", – объяснил генерал-майор.

"Я приветствую их привлечение к ответственности. Но я бы не стал спешить с судом. Если мы втянемся в суд – а это еще 5 лет как минимум – и засудим этих четырех, то на этом мы поставим точку. Не будут установлены организаторы и Россия не будет привлечена к ответственности", – подчеркнул он.

Более того, Вовк не исключил, что даже эти четверо подозреваемых могут избежать приговора.

"Нужен комплекс доказательств. А комплекса, к сожалению, я сегодня не вижу", – уточнил украинский силовик.

Он еще раз призвал не спешить с судом: "Если будем спешить, то мы загубим дело и даже сделаем Россию невиновной".

Прошло 5 лет со дня катастрофы MH17 Twitter.com/EMBUkraine

Как писал OBOZREVATEL, 17 июля 2014 года в зоне боевых действий на Донбассе был сбит пассажирский Boeing 777, который совершал рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В их числе – 80 детей.

Для расследования катастрофы была создана Международная следственная группа (JIT). Она установила, что самолет был сбит из ПЗРК "Бук", который был доставлен из Российской Федерации в район, подконтрольный террористам.

В 2019 году JIT заявила о готовности начать судебный процесс в марте 2020 года.

На скамье подсудимых должны оказаться трое россиян: бывший полковник ФСБ и "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза") и гражданин Украины Леонид Харченко ("Крот"), командир "разведывательного батальона во 2-м отделе ГРУ ДНР".

С полным расследованием можно ознакомиться тут.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram