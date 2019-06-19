"Не спал до утра и выпивал": жена рассказала о странном поведении Тымчука перед смертью

Гражданская жена народного депутата от фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука, которого нашли мертвым 19 июня, рассказала о последних днях жизни супруга.

Показания, которые дала женщина, удалось узнать "Стране" от источника в правоохранительных органах.

Так, по ее словам, в роковой день Тымчук не спал с 4 утра. "В последнее время он был угнетен. Выпивал. В день гибели ходил по квартире и крутил в руках пистолет, клацал. У него давно были пессимистические настроения в отношении ситуации, его места и роли в жизни, в политике. Говорил, что устал, что жизнь потеряла смысл и не понимал, что дальше делать", – рассказал источник.

Дмитрий Тымчук segodnya.ua

Стало известно, что гражданская жена Тымчука была на кухне, когда услышала хлопок. Далее она зашла и увидела, что муж лежит на полу с пулевым ранением в голову.

Отмечается, что на входе в квартиру нардепа есть камеры. Следственная группа установила, что посторонних лиц в квартире не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы бурно отреагировали на смерть Тымчука. Сеть взорвалась спорами о причине гибели. Правоохранители назвали три основные версии произошедшего.

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