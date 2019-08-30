"Не соответствует действительности": у Зеленского впервые прокомментировали обмен пленными

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности.

Такой первый комментарий об обмене пленными появился в Facebook Офиса президента Украины.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что когда взаимное освобождении удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах.

Пленные украинские моряки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация, что 35 украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются в России, должны вернуться на родину 30-31 августа.

Первым из украинских источников об этом на странице в Facebook написал новоизбранный генеральный прокурор Руслан Рябошапка (со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады Украины Анну Исламову).

Затем СМИ сообщили, что ожидается прилет освобожденных украинцев в аэропорт "Жуляны". На данный момент там уже собралась пресса. Родные военнопленных также якобы подтвердили, что удерживаемые ранее в России моряки уже приехали в Киев.

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