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14 февраля • обновлено в 19:45
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"Не собирается сдаваться!" Выяснилось состояние осужденного в Италии Маркива

1.7т
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Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который встретился с заключенным украинским нацгвардецем Виталием Маркивым, заявил, что приговоренный к 24 годам тюрьмы в Италии экс-боец готов бороться до конца.

По его словам, Маркив рассказал об итогах встреч президента Украины с Папой Римским Франциском, президентом и премьером Италии, на каждой из которых "Владимир Зеленский подчеркивал важность справедливого решения суда по отношению к невиновному защитнику Украины".

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Виталий Маркив

Виталий Маркив

"Главком"

"Виталий, как и всегда, был бодр и со своей открытой улыбкой. 2 года и 8 месяцев под необоснованным арестом в итальянской тюрьме не сломили его волю к победе. Он не собирается сдаваться. И мы вместе с ним продолжаем бороться за справедливость. Потому что страна, власть которой борется за каждого своего солдата и гражданина, несправедливо преследуемого за рубежом,достойна уважения. И наоборот", – подчеркнул Геращенко.

По его словам, разговор длился на протяжении двух часов.

"Виталий успел многое рассказать нам о своем участии в событиях на Майдане, о российско-украинской войне. Без сомнения, совсем скоро, его история, включая позорный процесс в Италии, обязательно станет материалом для захватывающей книги или фильма. Я вообще считаю Виталия Маркива уникальной личностью и хорошим примером для украинской молодежи", – резюмировал он.

Напомним, Маркив также передал через Геращенко мощное послание к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

  • Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

  • Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

  • 12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Арест Маркива в Италии
Персоны
Виталий Маркив Антон Геращенко
Место
Украина
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Комментарии
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Интересно,а свидание Антонине ХеRащенко с Фекалием длительное дали?Успели почеремякать пасриотично с гiмном на вустах?)))
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1
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"власть которой борется за каждого своего солдата и гражданина" Какого гражданина, дeбил? Он гражданин Италии так-то, заехал на историческую родину для сафари.
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Он Алекс
Он Алекс
Аполлон Безобразов, сафари у гиркина , Моторола, безлера было, обычные гопники с на России, ты че то путаешь ольгинец
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Он Алекс
Он Алекс
Виталий!! Никогда не сдавайся, особенно ушлеПк.Ам из за поребрика !!! Правда на твоей стороне, ты не виновен! Мы и ты победим! Сил тебе !!!!
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, слышь чучело смешное ты из типа литвы, ты своими рогами из Ольгино можешь ещё калякать, но осталось не долго, и ты конечно будешь отвечать, но только не как в Европе принято, а по пацански со всеми последствиями, у вас на россии если меняют, то под корень
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Разумовская Лина
Разумовская Лина
Он Алекс, фекалий тебя не услышит,не надрывайся.
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