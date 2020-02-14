"Не собирается сдаваться!" Выяснилось состояние осужденного в Италии Маркива

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который встретился с заключенным украинским нацгвардецем Виталием Маркивым, заявил, что приговоренный к 24 годам тюрьмы в Италии экс-боец готов бороться до конца.

По его словам, Маркив рассказал об итогах встреч президента Украины с Папой Римским Франциском, президентом и премьером Италии, на каждой из которых "Владимир Зеленский подчеркивал важность справедливого решения суда по отношению к невиновному защитнику Украины".

Виталий Маркив "Главком"

"Виталий, как и всегда, был бодр и со своей открытой улыбкой. 2 года и 8 месяцев под необоснованным арестом в итальянской тюрьме не сломили его волю к победе. Он не собирается сдаваться. И мы вместе с ним продолжаем бороться за справедливость. Потому что страна, власть которой борется за каждого своего солдата и гражданина, несправедливо преследуемого за рубежом,достойна уважения. И наоборот", – подчеркнул Геращенко.

По его словам, разговор длился на протяжении двух часов.

"Виталий успел многое рассказать нам о своем участии в событиях на Майдане, о российско-украинской войне. Без сомнения, совсем скоро, его история, включая позорный процесс в Италии, обязательно станет материалом для захватывающей книги или фильма. Я вообще считаю Виталия Маркива уникальной личностью и хорошим примером для украинской молодежи", – резюмировал он.

Напомним, Маркив также передал через Геращенко мощное послание к украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда в ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

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