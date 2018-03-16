"Не сносить головы": Рубана уличили в связи с подозреваемым в сбитии MH17

Арестованный руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан общался с одним из подозреваемых в сбитии самолета рейса MH17 – Сергеем Дубинским с позывным “Хмурый”.

Об этом в эфире “1+1” рассказал российский журналист Павел Каныгин, который знаком с Рубаном с 2014 года, передает ТСН.

“Он общался с “Хмурым” и другими людьми, которые играли свою роль в вооруженных событиях, в том числе в сбитии “Боинга”, поэтому, конечно, надо Рубану рассказать [следствию по крушению MH17]”, – сказал он.

По словам журналиста он задавал вопросы Рубану о MH17, но тот ушел от разговора.

“Он сказал, что не снесет головы и ему очень страшно”, – пояснил Каныгин.

Как сообщал "Обозреватель", глава СБУ Василий Грицак во время брифинга в Киеве заявил, что Владимир Рубан в сговоре с главарем "ДНР" Александром Захарченко готовили кровавый теракт в Киеве.

В свою очередь Захарченко заявил, что встречался с Рубаном, но это было давно.

СБУ представила доказательства вины Рубана, опубликовав видео, на котором показано его перемещение на подконтрольной террористам территории, а также загрузку боевиками в микроавтобус оружия. Более того, была обнародована аудиозапись, на которой Рубан пересчитывает оружие.