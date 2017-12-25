Не смогли доказать: крымский скандал с Siemens получил неожиданное продолжение

Германский концерн Siemens не смог доказать в Арбитражном суда Москвы, что его дочерняя компания была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин в оккупированный Крым.

Об этом пишет ТАСС.

Судебный процесс касался структур госкорпорации "Ростех"- ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

Суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта", который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры Ростеха, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ".

Как сообщал "Обозреватель", в июле российская компания "Технопромэкспорт" доставила в Крым запрещенную продукцию немецкого концерна Siemens. Компания, которая занимается строительством электростанций, объяснила, что купила турбины на вторичном рынке.

Позже Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".