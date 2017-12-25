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Не смогли доказать: крымский скандал с Siemens получил неожиданное продолжение

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Германский концерн Siemens не смог доказать в Арбитражном суда Москвы, что его дочерняя компания была обманута при заключении контракта на поставку газовых турбин в оккупированный Крым.

Об этом пишет ТАСС.

Судебный процесс касался структур госкорпорации "Ростех"- ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

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Суд не нашел оснований для удовлетворения встречного иска "Технопромэкспорта", который оспаривал пункты контракта, которые, по мнению структуры Ростеха, "противоречат запрету на действия, наносящие ущерб суверенитету РФ, принципу единства экономического пространства и свободного перемещения товаров на территории РФ, что не соответствует основам Конституции РФ".

Как сообщал "Обозреватель", в июле российская компания "Технопромэкспорт" доставила в Крым запрещенную продукцию немецкого концерна Siemens. Компания, которая занимается строительством электростанций, объяснила, что купила турбины на вторичном рынке.

Позже Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".

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Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
РоссияМосква
Объекты
SiemensКрымНовости Крыма
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