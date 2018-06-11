"Не смешите меня": в Киеве помощник настоятеля Лавры устроил ДТП и сбежал

На мосту Патона в Киеве внедорожник Mersedes, на котором ездит одиозный настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, спровоцировал ДТП и скрылся с места.

За рулем авто находился помощник митрополита Александр, который уехал сразу после того, как увидел, что его снимают на камеру, сообщает ТСН.

"Говорим: "Останавливайся, ты нас ударил". А он нам говорит, не смешите меня, это вы меня ударили, и еще догоняли", - говорит водитель пострадавшего Peugeot.

Новости На Одесщине пьяный священник попал в ДТП и сбежал

Помощник митрополита сбежал, не подписав протокол.

Отмечается, что автомобили владыки Павла имеют номер 0004 и уже неоднократно становились участниками дорожных инцидентов. Сегодняшний инцидент в Лавре подтвердили.

Женщины из пострадавшего авто намерены судиться. Представители церкви также готовы идти в суд.

К слову, женщины являются прихожанками православной церкви.

"Я живу за городом и хожу в церковь, которая там есть - Киевского Патриархата", - рассказала одна из пострадавших.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая 2017 года в центре Киева попал в ДТП автомобиль Rolls-Royce священника Киево-Печерской лавры.