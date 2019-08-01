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"Не сидел — не русский!" В "ДНР" устроили очередную "подляну" для жителей

2.7т Читать материал на украинском

На территории "ДНР" ужесточат наказание за нарушение комендантского часа. Теперь оно будет предусматривать административный арест на строк до 15 суток, а также привлечение к общественным работам или оплату штрафа. В сети уже жестко высмеяли такую инициативу.

Сообщение о изменениях появилось на сайте "Донецкие новости". Пост написал и украинский журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter. По его словам, в "русском мире" "отсидеть" в тюрьме – целиком нормально.

"В "народной республике" ужесточили комендантский час. Теперь за нарушение – 15 суток ареста. Все логично. В "русском мире" без тюрьмы никуда. Кто не сидел – тот не русский!" – прокомментировал с сарказмом Казанский.

Комендантский час

Комендантский час

"Донецкие новости"

В сети ситуация вызвала смех. Пользователи написали, что жители "ДНР" сами хотели этого.

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"За поребриком о том, что сидел в тюрьме, говорят без стеснения, как о должном. Будто о службе в армии. Часто приходилось слышать", "За что боролись, на то и напоролись. Интересно, прозреют скоро?", "Я думаю, они прозрели, но признаться себе в том, что их на*бали, и в том, что они идиоты, не хотят", "Руцкий обязан отсидеть в тюрьме, так что это и есть "Руцкий мир", "Военный коммунизм, как они там себе и хотели", – прокомментировали в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, жители "Донецкой народной республики" разочаровываются в "русском мире" и оккупационной незаконной "власти". Свое негодование некоторые высказывают в социальных сетях.

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Место
Украина Донецк
Тег
ДНР
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