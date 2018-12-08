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Не санкции: адмирал сказал, как остановить агрессию Путина против Украины

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Присутствие военных кораблей США в Черном море может стать сдерживающим фактором для России и ее действий в Керченском проливе и Азовском море.

Об этом заявил адмирал запаса украинских ВМС, бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко, передает "Радио Свобода". По его словам, американское присутствие "серьезно влияет на баланс сил".

"Это влияние обусловлено присутствием серьезного сдерживающего потенциала. Потому что, например, эсминцы класса Arleigh Burke имеют достаточно мощное вооружение на борту, которое может работать в трех средах — в воздухе, на большом расстоянии, в том числе по наземным и морским целям, а также под водой", — сказал Кабаненко, отметив, что "половина стран Черноморского региона являются странами НАТО".

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"Именно в этой плоскости нужно искать большие возможности. И они существуют. Конечно, с привлечением стран-партнеров, а это Украина и Грузия. Если международное сообщество будет стоять одной силой относительно недопустимости дальнейших нарушений, принципиальных принципов миропорядка, мироустройства, международного морского права, тогда будет результат в ближайшее время, и мы увидим наших моряков", – добавил адмирал запаса.

Эсминец США USS McCampbell

Эсминец США USS McCampbell

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл возле берегов России. При этом ранее стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи берегов Крыма и РФ.

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Темы
Обострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Игорь Кабаненко
Место
Украина
Теги
Азовское мореКерченский проливЧерное море
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Пигин Макс
Пигин Макс
Как можно построить европейское общество, если страной и армией командуют вот такие дэбилы?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
адмирал запаса украинских ВМС он полный далбаеб как и все украинские адмиралы((
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ваша беда в том что ваши власти...и генералы в том числе ...редкие дебилы
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