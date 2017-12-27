Не пустили в последний момент: названы фамилии россиян, не попавших на обмен с "Л/ДНР"

Украина не допустила к обмену пленными восьмерых российских граждан из 306 утвержденных фамилий.

Об этом заявил в Facebook адвокат Валентин Рыбин, который ведет дела обвиняемых в сепаратизме и пособничестве террористам.

"По состоянию на 14:20 не поехали на обмен: Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко", - заявил адвокат.

По его утверждению, Украина "предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена".

"Отсеяны все россияне!" – добавил Рыбин.

Ранее омбудсмен Валерия Лутковская рассказала, что все, кого нет на обмене, отказались от него добровольно. По ее словам, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен. Еще 15 отказались от передачи "Л/ДНР".

Как писал "Обозреватель", 27 декабря состоялся первый в 2017 году обмен пленными между Украиной и подконтрольными России террористами.

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