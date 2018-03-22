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"Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"

29.7тЧитать новость на украинском

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко заявил, что рассматривает возможность создания "Харьковской народной республики" и других сепаратистских формирований, которые получат независимость, как страны-члены СССР после его развала (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Свои планы он озвучил в ходе встречи со студентами "ДНР". Видеозапись его выступления опубликовал "Политнавигатор".

"Нужно проводить работу, объяснять, что нет ничего плохого в создании той же Харьковской Народной Республики. Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", — отметил предводитель террористов.

Кроме того, он добавил, что рассматривать вариант воссоединения с Украиной не имеет смысла и в лучшем случае речь может идти только о добрососедских отношениях.

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"У меня очень часто спрашивают, могли бы вы снова жить с Украиной? Как я могу переплыть ту реку крови, которая теперь между нами, как я могу забыть десятки друзей, а уже, наверное, сотни, которых я никогда не увижу? Я захожу на кладбище — каждый второй мой друг лежит. Как им простить беременную девушку, убитую в Еленовке, девчонок, которых порезали за то, что они жены сепаратистов? Такое не прощается", — театрально возмутился Захарченко, комментируя собственные фейки в стиле российской пропаганды.

Также главарь "ДНР" уточнил, что они якобы воюют не со всем украинским народом, а только с его частью и структурами, действующими против интересов России.

"Мы воюем не с украинским народом, а с определенной частью населения, которая заразилась вирусом нацизма и фашизма. Также мы воюем с коммерческими структурами и людьми, которые благодаря конфликту на Украине хотят ослабить Российскую Федерацию", — заверил террорист.

Для большей убедительности он озвучил вымысел о том, что в рядах "ДНР" якобы воюют люди с пропиской Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Закарпатской, Винницкой и даже Киевской областей.

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В конце своей речи Захарченко выразил уверенность в том, что рано или поздно наступит день, когда террористы "ДНР" будут отмечать свой аналог 9 Мая, вспоминая собственный "бессмертный полк".

"Я хочу, чтобы мы помнили не только тех, кто воевал и погибал в 41-45-м годах, но также и тех, кто погиб в 14-м, 15-м, а некоторые даже и в 13-м году, когда начали убивать на Майдане. Мы тоже должны их помнить, и жизнь прожить "за себя и за того парня", который не дожил до победы. И я, как человек носящий форму, и просто как человек, уверен, что мы когда-нибудь будем отмечать свое "9 Мая", — подытожил он.

Как сообщал "Обозреватель", Захарченко приравнял себя к мировым лидерам и отправил главе РФ Владимиру Путину поздравление по случаю победы на выборах.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Александр Захарченко
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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