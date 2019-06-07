"Не последние потери": волонтер предупредил о новых ударах на Донбассе

В июне и июле активность боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе традиционно возрастает. Сейчас над украинской территорией фиксируется большое количество вражеских БПЛА.

Это может свидетельствовать о подготовке новых ударов по позициям ВСУ, сообщил в эфире ObozTV бывший военный разведчик, волонтер и сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"БПЛА летают не просто так, они хотят что-то разведать и открыть огонь на поражение. В принципе все военные к этому готовы. Думаю, что в июне с нашей стороны и со стороны террористов – это не первые и не последние потери", – спрогнозировал Рымарук, комментируя обострение ситуации на Донбассе.

Он рассказал о ситуации вокруг населенного пункта Новолуганское в зоне ответственности батальона "Азов", который понес потери в ночь на 7 июня.

"Обстрел начался около полуночи и продолжался почти до 2 ночи, – отметил волонтер. – Но за последние 1,5 месяца в этом направлении враг тоже понес очень большие потери. Батальон не жалеет и на все провокации отвечает адекватно".

По его мнению, обострение никак не может быть связано с тем, что Россия якобы "частично потеряла контроль над своими наемниками", как заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия потеряла контроль? Я даже не знаю, как это прокомментировать. Она не может потерять контроль. На оккупированной части территории Украины находятся более 120 тысяч военнослужащих Российской Федерации. Ну как Россия может потерять контроль над своими кадровыми офицерами? Это невозможно. Это маразм. Они не могут потерять контроль над собственными войсками", – подчеркнул Рымарук.

Июнь и июль – одни из самых активных месяцев в зоне ООС Facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 7 июня ситуация в районе проведения ООС на Донбассе существенно обострилась. Боевики, нарушив Минские договоренности, атаковали украинские подразделения возле Новолуганского в Бахмутском районе Донецкой области с применением артиллерии.

В результате за ночь 7 июня двое военнослужащих погибли, еще восемь – получили ранения.

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