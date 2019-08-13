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Не посадят? В деле об убийстве Даши Лукьяненко наметился новый поворот

1.3т Читать материал на украинском

Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Соответствующее постановление вынес суд 9 августа. Обследование он пройдет в Одесском областном центре психического здоровья, пишет "Думская".

Перед экспертами поставили задание проверить, был ли Тарасов вменяемым в момент совершения преступления.

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Николай Тарасов и Даша Лукьяненко

Николай Тарасов и Даша Лукьяненко

Отметим, что ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь, а прокурор его поддержал. Тарасов и его защитник против проведения экспертизы также не возражали.

Кроме того, суд продлил содержание подозреваемого под стражей еще на два месяца.

Напомним, Тарасову вменяют сразу четыре преступления, предусмотренные УК: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 – "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
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