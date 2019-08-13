Не посадят? В деле об убийстве Даши Лукьяненко наметился новый поворот

Подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова направили на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Соответствующее постановление вынес суд 9 августа. Обследование он пройдет в Одесском областном центре психического здоровья, пишет "Думская".

Перед экспертами поставили задание проверить, был ли Тарасов вменяемым в момент совершения преступления.

Николай Тарасов и Даша Лукьяненко

Отметим, что ходатайство о проведении освидетельствования подал следователь, а прокурор его поддержал. Тарасов и его защитник против проведения экспертизы также не возражали.

Кроме того, суд продлил содержание подозреваемого под стражей еще на два месяца.

Напомним, Тарасову вменяют сразу четыре преступления, предусмотренные УК: часть 2 ст. 146, часть 4 ст. 152, пункты 2 и 10 части 2 ст. 115, ст. 297 – "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 июня в населенном пункте Ивановка Одесской области нашли тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко.

Появилась информация, что убийца Даши Николай Тарасов мог некоторое время прятать труп девочки в холодильнике.

Выяснилось, что родители подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".

Стало известно, что мать Тарасова знала о преступлении еще до задержания сына.

Тарасов признался в суде, что планировал преступление еще с апреля. При этом жертвой он видел любого малолетнего ребенка.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!