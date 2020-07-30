Не покушение: экс-пленница террористов “Л/ДНР” рассказала, как в полиции оформили растяжку с гранатой

Когда муж бывшей пленницы террористов Валентины Бучок обнаружил во дворе неразорвавшуюся гранату с растяжкой и сообщил в полицию, правоохранители оформили инцидент как сдачу боеприпасов.

Об этом Бучок рассказала "Вільному радіо". На сайте полиции Донетчины новость об изъятии взрывчатки со двора гражданской жительницы не публиковали.

"Здесь было очень много полицейских, экспертов, телевидения. Все все видели, однако нашу полицию не пугает ничего. Я очень часто обращалась в полицию, просила дать мне хоть какой-то документ, но мне никто ничего не дал. Недавно я поползла в полицию. Мне на маленькой голубой бумажке написали, что по такому-то номеру мне оформили ту боевую гранату, как будто я позвонила им и в добровольном порядке оформила боеприпас", – рассказала Бучок.

В полиции журналистам подтвердили, что факт обнаружения взрывчатки действительно был.

"Ту гранату нашел ее муж, он сразу позвонил в полицию и сообщил, что хочет добровольно ее отдать, поэтому следователи оформили добровольную сдачу взрывного устройства", – пояснили в полиции.

Валентина Бучок с такой формулировкой не согласна.

"Это прямая ложь. Поскольку муж, когда мне звонил, он мне кричал: "Иди и расскажи, как тебе угрожали, когда ты была в плену, иди, говори, кто тебе угрожал. И там была не просто граната, она не лежала, там была "растяжка". Тогда же было телевидение, которому я говорила, что это "привет из ДНР". Ни о какой добровольной сдаче речь не шла! Это они уже там сами перевирают", – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на Валентину Бучок было совершено 20 июня. Женщина подорвалась на растяжке, у себя во дворе дома в деревне, рядом с городом Константиновка Донецкой области, которую установили неизвестные.

Позднее появились подробности о ее состоянии здоровья, а также фото с места происшествия.