|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Не покидайте дома!" К жителям Мариуполя обратились с мощным призывом

Читать материал на украинском

В Мариуполе Донецкой области 13-14 марта состоятся превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

Командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В случае необходимости передвижения в другие районы города просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).

Антитеррористические учения

Антитеррористические учения

Comments.ua

Новости
На Донбассе ликвидированы два террориста "Л/ДНР": офицер ВСУ показал фото

В ООС отметили, что ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем, и призвали жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
7
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги