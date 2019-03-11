"Не покидайте дома!" К жителям Мариуполя обратились с мощным призывом

В Мариуполе Донецкой области 13-14 марта состоятся превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам.

Командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами, сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

В случае необходимости передвижения в другие районы города просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).

Антитеррористические учения Comments.ua

В ООС отметили, что ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем, и призвали жителей не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на явное преимущество ВСУ в военной мощи перед террористами.

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