"Не побирайтесь": волонтер "в красках" рассказала о ситуации с едой в ВСУ

Обеспечение продовольствием Вооруженных Сил находится на достаточном уровне и передавать продукты не нужно.

Об этом в своем Facebook написала волонтер Оксана Рубан.

"Уважаемые волонтеры, особенно те, кто едет на фронт в 1000 км, собирает у людей деньги на топливо, и везет сюда крупы и макароны, сахар, картофель я обращаюсь к вам за просьбе бойцов. Прекратите это делать !!!! В ВСУ хватает этого добра", - подчеркнула она.

По словам Рубан, военные просят передать "не побираться в школах и учебных заведениях, потому что оно уже давно не нужно".

Она рассказала, что некоторые "вАлантеры" привозят мешок сахара или макарон, а потом просят выписать грамоту или отметить командировку.

"Кто еще нуждается в волонтерской помощи с продуктами, то это только добробаты и волонтеры-добровольцы!", - добавила Рубан.

Стоит отметить, на фото видно, что продукты хранятся в мобильном военном госпитале.

Начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВСУ тыла генерал Николай Куклюк подтвердил это, сообщает InfoResist.

"Это наш военный мобильный госпиталь в Северодонецке.. Это мобильный госпиталь наш от Харьковского военно-медицинского клинического центра. Мобильный госпиталь, который никакой не секретный, ничего такого", — сказал он.

Генерал отметил, что эта воинская часть питается "по новой системе, питание и продукты они заказывают тот ассортимент, который можно сейчас заказывать. Почти 400 наименований продовольствия".

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