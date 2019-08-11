"Не отдаст ни пяди украинской земли!" Военный рассказал о новом командующем ООС

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, назначенный новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе (ООС), не отдаст ни пяди украинской земли.

"Он настоящий патриот". Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

Генерал Владимир Кравченко 24 Канал

"Я под его руководством служил недолго в АТО в 2015 году, но знаю его, во-первых, как порядочного офицера и генерала, как человека, который всегда держит слово. Во-вторых, он военный профессионал, которых в армии очень ценят. Его уважают подчиненные, ценит руководство и командование", – добавил он.

Как убежден Волошин, Кравченко "действительно будет четко придерживаться всех законов, всех распоряжений и всех приказов. Он не отдаст ни пяди украинской земли".

Как писал OBOZREVATEL, назначение Владимира Кравченко на пост командующего ООС вызвало тревогу в террористическом "ДНР" и у кремлевских пропагандистов. Так, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины.

Ранее экс-начальник пресс-центра АТО Роман Туровец напомнил о том, что генерал Кравченко никогда не был фигурантом скандалов.

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