Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Не отдаст ни пяди украинской земли!" Военный рассказал о новом командующем ООС

805 Читать материал на украинском

Генерал-лейтенант Владимир Кравченко, назначенный новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе (ООС), не отдаст ни пяди украинской земли.

"Он настоящий патриот". Об этом OBOZREVATEL рассказал экс-спикер Генерального штаба ВСУ, военный эксперт Владислав Волошин.

Генерал Владимир Кравченко

Генерал Владимир Кравченко

24 Канал

"Я под его руководством служил недолго в АТО в 2015 году, но знаю его, во-первых, как порядочного офицера и генерала, как человека, который всегда держит слово. Во-вторых, он военный профессионал, которых в армии очень ценят. Его уважают подчиненные, ценит руководство и командование", – добавил он.

Новости
"Хочет взять Кремль!" Скабеева закатила скандал из-за нового командующего ООС

Как убежден Волошин, Кравченко "действительно будет четко придерживаться всех законов, всех распоряжений и всех приказов. Он не отдаст ни пяди украинской земли".

Как писал OBOZREVATEL, назначение Владимира Кравченко на пост командующего ООС вызвало тревогу в террористическом "ДНР" и у кремлевских пропагандистов. Так, одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов заявил, что делом всей жизни Кравченко является борьба с Россией и что он является одним из наиболее принципиальных генералов современной армии Украины.

Ранее экс-начальник пресс-центра АТО Роман Туровец напомнил о том, что генерал Кравченко никогда не был фигурантом скандалов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Кравченко
Место
Украина
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Жуков отдыхает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Звезда Дебальцевского котла
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...