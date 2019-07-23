"Не оставил мечту": украинские военные врачи поддержали раненного на Донбассе бойца

Военные врачи, ставшие лауреатами Госпремии Украины в области науки и техники, отдали выигранные деньги раненному на Донбассе медику 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев Егору Коновалову.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, врачей наградили за работу "Новые технологии диагностики и лечения боевого огнестрельного травмы и ее последствий".

Эксперты предложили новейшие технологии диагностики и лечения боевых огнестрельных ранений, травм и их последствий в сжатые сроки. В частности, ученые разработали новые инструменты и оборудование для диагностики и лечения современной боевой хирургической травмы.

Известно, что Коновалов получил тяжелую травму в ходе боевых действий на Донбассе – ему оторвало ногу. Однако, несмотря на это, не оставил мечту стать военным врачом.

"Наша работа посвящена очень актуальной для Украины проблеме – лечению раненых, ведь у нас уже шестой год идет война. Сейчас только в Минобороны 11800 раненых...

Егор – боевой медик. Он родом из оккупированной части Луганской области. Судьба жестоко обошлась с парнем. В 2014 году он остался круглым сиротой, а в 2016 году умерла бабушка – единственный родной человек. Однако воина в душе это не сломило, и Егор уехал из оккупированного Должанская (бывший Свердловск), был призван в армию, пошел защищать Родину", – рассказал начальник Главного военно-медицинского управления, начальник медицинской службы ВСУ генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко, лауреат государственной премии.

Он добавил, что украинский воин сейчас проходит лечение, впереди его ждет протезирование и реабилитация. Он успешно прошел собеседование и уже зачислен на учебу в Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого.

Егор Коновалов mil.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно в районе проведения операции Объединенных сил на неизвестном взрывном устройстве подорвался 22-летний военнослужащий из Днепра. Он служил в 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригаде.

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